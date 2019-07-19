قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إقالة المسؤول عن متحف أم كلثوم وقصر المانسترلي، بعد واقعة جلوس أحد العازفين فوق البيانو، الذي يعد الأغلى في مصر، عقب الانتهاء من العزف.

واقعة العازف والتعامل مع البيانو باستهانة، أثارت حفيظة الفنانين والمثقفين، لتقرر وزيرة الثقافة تعيين الموسيقار هشام جبر مشرفا على المتحف والقصر، وفقا لما نشره الدكتور خالد منتصر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الدكتور خالد منتصر، في تصريحات لـ "الوطن"، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم استجابت بشكل سريع لغضب المثقفين والفنانين والمفكرين، وتعاملت بحس الفنان الذي لم يرضه الاستهانة بالفن بشكل عام، وتواصلت مع المفكرين والمثقفين لامتصاص غضبهم والتعامل مع الأمر.

ووجه الشكر لوزيرة الثقافة، نيابة عن كل المثقفين والمفكرين والفنانين، مشيدًا كذلك باختيارها الموسيقار هشام جبر، مشرفا على متحف أم كلثوم وقصر المانسترلي، مؤكدا ثقته في اختيارها له.