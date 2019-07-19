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كشف مصدر بوزارة السياحة، استثناء حجاج المستوى البري البالغ عددهم نحو 12 ألف حاج، من الرسوم التي فرضتها النقابة العامة للسيارات بالسعودية والتي تقدر بـ620 ريال على كل حاج، والخاصة بتحسين خدمات النقل الداخلي واستجلاب أتوبيسات موديل 2019 لنقل الحجاج بالمشاعر المقدسة من عرفات إلى مِنى.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن حجاج المستوى البري لديهم الأتوبيسات الخاصة التي تقلهم من مصر والتي تنقلهم إلى المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، مشيرا إلى أنه لن يتم رفع أسعار برامج الحج لهذا العام بعد زيادة رسوم النقل الداخلي بالسعودية على حجاج المستوى الاقتصادي طيران، وعددهم 12 ألف حاج، إضافة لحجاج المستوى السياحي الـ4 و5 نجوم وعددهم نحو 12 ألف حاج.