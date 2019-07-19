ينظم معهد البحوث الفلكية، في 29 يوليو المقبل، ندوة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي الفلكي و50 عاما على ارتياد الفضاء، للاحتفال بقرن من الاكتشافات العلمية في مجال الفلك وارتياد الفضاء وزيادة الوعي، بأهمية علوم الفلك والفضاء، وإلقاء الضوء على أحدث البحوث العلمية في مجالات علوم الفلك والفضاء ودورها في رفاهية الإنسان على كوكب الأرض، فضلا عن استخدام علم الفلك كأداة للتعليم والتنمية والتواصل مع المجتمع الفلكي العالمي.

وتهدف الندوة إلى إعلاء التقارب بين سكان كوكب الأرض تحت شعار "100 عام تحت سماء واحدة و50 عام بالفضاء".

وتخاطب تلك الفعالية كل الفئات العمرية من طلاب الجامعات والمدارس والمهتمين من العامة والأسر المصرية ونشر الثقافة في هذا المجال، ويتم التعريف بدور الاتحاد الدولي للفلك وتاريخ مصر بالاتحاد، واستعراض أهم الإكتشافات العلمية في مجال الفلك وعلوم الفضاء خلال 100 عام بداية من الانفجار العظيم مرورا باكتشاف المجرات وتطورها، والقفزة الهائلة لارتياد الفضاء ودور علوم الفلك والفضاء في التنمية ورفاهية الإنسان على الأرض، بالإضافة إلى التطبيقات الجيوفيزيقية فى الفضاء.