بدأت الحكومة، ممثلةً فى وزارة الإسكان وعدد من المحافظات، بشكل رسمى، تنفيذ مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد إقرار لائحته التنفيذية، مطلع الشهر الجارى. وأعلنت أحياء ومدن ومراكز محافظة الجيزة فتح باب تقديم طلبات التصالح على العقارات المخالفة، وفقاً لما ورد من الإدارة الهندسية بمديرية الإسكان.

محافظة الجيزة: 9 يناير آخر موعد لتسلُّم الطلبات

وقال اللواء الدكتور خالد عصر، رئيس حى العمرانية، إن «المواطن الذى يرغب فى التصالح عليه التقدم بطلب للمركز التكنولوجى بالحى، لتقدير الرسوم المقررة وفقاً للقانون وتحديد الغرامات المالية»، وأكد أن آخر موعد لتسلُّم الطلبات 9 يناير المقبل، موضحاً أن أبرز الاشتراطات التى وضعها القانون تتمثل فى تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، فضلاً عن المستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار «كهرباء ومياه وغاز وتليفون وإنترنت»، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته لا يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.

"القاهرة": اجتماع لرؤساء الأحياء خلال أيام لبحث التنفيذ

ووجهت محافظة القاهرة، من خلال عدد من الأحياء، الدعوة للمواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء بالتقدم إلى منطقة الإسكان بكل حى، وملء الاستمارة الخاصة بالتصالح، وإرفاق المستندات المطلوبة بعد سداد رسم الفحص. وأكد مصدر بالمحافظة، لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يعقد المحافظ، اللواء خالد عبدالعال، اجتماعاً، خلال الأسبوع الجارى، مع نواب المحافظ ورؤساء الأحياء، لتشكيل لجنة لفحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وبدأت وزارة الإسكان تنظيم ورش عمل لمديرى مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية بجميع المحافظات، لشرح القانون ولائحته التنفيذية، وقالت الوزارة إنه تم حتى الآن الانتهاء من ورش العمل بمحافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - البحيرة». وأكد وزير الإسكان، فى بيان، اليوم، أنه تم خلال ورش العمل التشديد على تيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن اللجنة المُشكّلة بوزارة الإسكان بشأن القانون ستبدأ تلقِّى استفسارات أى من الجهات الإدارية أو اللجان أو المواطنين حول القانون ولائحته التنفيذية وآليات التطبيق، بهدف سرعة البت فيها والرد عليها، من خلال الموقع الرسمى لوزارة الإسكان، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل الرابط اعتباراً من مساء غد.

فى السياق ذاته، طالب النائب محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة الإسكان لبحث الشكاوى التى وردت إلى أعضاء اللجنة من المواطنين حول تأخُّر تنفيذ اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتأثير ذلك على تجميد حالات التصالح فى مخالفات البناء، بما يؤثر على الثروة العقارية فى مصر، فيما أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أهمية السرعة فى تشكيل اللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للبدء فى تلقِّى طلبات التصالح.