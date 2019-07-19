تمكن ضباط مباحث البريد فرع وسط الصعيد من إلقاء القبض على وكيل مكتب بريد بدائرة مركز سوهاج لقيامه بسحب مبالغ مالية من دفتر توفير عميل دون علمه وبلغ جملة المبالغ المسحوبة 720 ألف جنيه كما أودع المتهم 610 آلاف جنيه في الحساب ذاته والتوقيع بدلا من صاحبه.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات "مباحث البريد" فرع وسط الصعيد يتضمن قيام "محمد. م. م. ع" 51 عاما، وكيل مكتب بريد، ويقيم بناحية نجع سعد الله دائرة المركز، بالتلاعب بحساب التوفير والخاص بالمدعو "ممدوح. ع. ا. خ" 55 عاما، عامل، ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز، وذلك بإجراء عملية سحب من الحساب دون علم صاحبه والتوقيع بالتزوير بدلا منه بإجمالي 5 عمليات في الفترة من 27 مارس 2018 وحتى 10 يناير 2019.

وتبين قيام المتهم بسحب مبلغ 720 ألفا و639 جنيها وقيامه بعمليتي إيداع على ذات الحساب بمبلغ 610 آلاف جنيه، تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية وأبدى استعداده لتوريد باقي المبلغ.

بسؤال صاحب الحساب اتهم المذكور بالاستيلاء على المبلغ المالي سالف الذكر دون علمه وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.