نشر الإعلامي عمرو أديب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مثنيا على أغنية "وأدينا النهاردة".

وكتب أديب: "دنيا سمير غانم لخصت الشهر اللي فات كله في جملة واحدة: المصري مايعرفش يعنى إيه فشل وأدينا النهاردة عملنا اللي قالوا عليه مستحيل، شكرا لكل واحد عمل حاجة، نجاح قوي وشهد لينا الدنيا كلها، شكرا مصر مخدناش الكاس بس أخدنا احترام العالم".

وتقام في تمام التاسعة المباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر.

وتختتم اليوم بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019"، في نسختها الـ32 التي احتضنتها الملاعب المصرية بداية من 21 يونيو الماضي وحتى الختام الليلة بمباراة بين الجزائر والسنغال.

وأعدت اللجنة المنظمة برنامجاً فنياً لحفل الختام، الذى سيقام لمدة 10 دقائق، ويتضمن بعض الرقصات والعروض الفنية، بجانب فقرة غنائية في حضور عدد من الشخصيات البارزة في كل المجالات يتقدمهم كروياً السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.