وصل قبل قليل جثمان الفتاة الإرتيرية التي تم تسفير جثمانها عن طريق الخطأ إلى دولة ليبيا، لمشرحة زينهم.

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه تم وضع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى انتظارا لقرار النيابة العامة بتسليم الجثمان لأسرتها أو لـ محسن نصر، حانوتي سفارة دولة إريتريا، وأضاف المصدر: "بالنسبة لجثمان الفتاة الليبية، فإن المشرحة في انتظار قرار التصرف من قبل نيابة حوادث جنوب القاهرة التي باشرت التحقيقات في واقعة تبديل الجثتين".

وكانت "الوطن" انفردت بنشر خبر فتح نيابة حوادث جنوب القاهرة تحقيقا مع عدد من العاملين في مشرحة زينهم، بسبب تبدل جثة أفريقية وتحمل جنسية دولة إريترية، 18 سنة، انتحرت شنقا داخل شقتها في منطقة أرض اللواء بالجيزة بدلا من جثة ليبية توفيت أثناء إجراء عملية شفط دهون، وسفر جثة الأفريقية إلى ليبيا.

وتحفظت السلطات الليبية على الجثة، بناءً على بلاغ من الأهالي، بأن الجثمان لا يخص ابنتهم، ووجهت النيابة العامة لاثنين من العاملين بمشرحة زينهم اتهاما بالإهمال والتقصير في العمل.

وفي سياق متصل، قرر وزير العدل إعفاء الدكتورة سعاد عبد الغفار من منصبها كرئيسة لمصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين على خلفية تلك الواقعة.