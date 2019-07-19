طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينيي، بحل إشكاليات مبنى جامعة مطروح الجديدة، من أجل استكمال الأعمال بها، بعدما حصلت على جميع الموافقات اللازمة، للانفصال عن جامعة الإسكندرية، وبناء عدد من الكليات الجديدة بها.

جاء ذلك في إطار زيارتها لمحافظة مطروح، اليوم، لبحث إشكاليات الصرف الصحي وتقنين الأراضي والمشروعات المتعثرة وغيرها من إشكاليات المحافظة، يرافقهم اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، ونواب مطروح، وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية جارٍ استكمال الأعمال، التي توقفت من قبل المقاول، بسبب فروق الأسعار بعد تعويم الجنيه، مؤكدا أنه ذلك سيتم وفق القانون، في إطار الحفاظ على المال العام، ومحاسبة المخطئ في تسبب وقف الأعمال، مشيرا إلى أن الجامعة تم توفير كل الإمكانيات لها بشأن الأراضي المطلوبة والتي تعد في ولاية المحافظة.

واتفق معه رئيس اللجنة أحمد السجنيي، على أنه ما دامت الموافقات تم الانتهاء منها وتوفير كل الإمكانيات لابد من استكمال الأعمال، حرصا على تقديم الخدمة التعليمة المطلوبة لأبناء مطروح.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد النواب، بدوي النويشي، وكيل اللجنة، ومحمد الدامي، أمين سر اللجنة، ومحمد الحسيني، وسيد حماد موافى، وصابر عبدالقوي، ورشاد شكري، وعلي عتمان، وسليمان العميري، وعبدالحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسري الأسيوطى، والمستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحي من أمانة اللجنة، بحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزي مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.