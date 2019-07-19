نفى فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير حول وفاته، مؤكدًا أنه كان يحدثه منذ قليل، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف "الديب" في تصريح لـ"الوطن"، أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.

يمارس حياته بشكل طبيعي

وشدد "الديب"، على أن "مبارك"، يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرًا.

وترددت خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عامًا، متأثرًا بأزمة قلبية.

وقبل 8 أعوام ترك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منصبه رئيسا للجمهورية، بعد ثورة شعبية طالبت بتنحيه عن سدة الحكم، وقضى 5 سنوات خلف القضبان وداخل مستشفى المعادي العسكري، بسبب ما وجّه له من اتهامات بعد ثورة 25 يناير، وبرأه القضاء منها عدا "القصور الرئاسية"، وعلى مدار تلك الأعوام طالت الرئيس الأسبق شائعات الوفاة أكثر من مرة، آخرها الساعات الماضية.