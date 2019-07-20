تسمم 9 أشخاص بعد تناولهم وجبة بطيخ في البحيرة

أصيب 9 أشخاص بقرية كفر مساعد مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بالأمس، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة بطيخ في العشاء، وجرى نقلهم لمركز السموم بالمستشفى المركزى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول "محمد أيمن شفيق" 11 عاما، و"شفيق جلال" 55 عاما، و"وفاء شوقي" 30 عاما، و"وفاء محمد" 23 عاما، و"أيمن جلال 35 عاما"، و"غالية شحاتة" 48 عاما، و"كريم محمد" 4 أعوام، و"محمد شفيق" 45 عاما، و"فارس شفيق" 20 عاما، وجميعهم مقيمون بعزبة المغاربة التابعة لقرية كفر مساعد دائرة المركز، مصابين بحالة قيء مستمر وآلام بالبطن وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية لهم.

وبسؤالهم قرروا أنه عقب تناولهم وجبة بطيخ، شعروا بحالة إعياء شديدة، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.