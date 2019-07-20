أكد الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس على استمرار الجامعة في التعاون مع المعاهد والكليات الأفريقية والآسيوية في إطار التفاعل العلمي الذي يخدم البحث العلمي وتبادل الطلاب لكسب المهارات .

ولفت رحمي إلى أن استقبال الجامعة وفد رفيع المستوى بمعهد تزكي الإندونيسي ضم الدكتور بنزار مشهدي نائب رئيس مجلس إدارة المعهد ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالمعهد نائب المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة سبحان جيلاني وهون أولياء مندوب معهد تزكي في جامعه الأزهر، هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك بين معهد الدراسات الافروآسيوي بجامعه قناه السويس ومعهد تزكى الإندونيسي بمنطقه جاوا الوسطي، لتعزيز توجه الجامعة في تفعيل الأداء العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة على أن الموقع الاستراتيجي الهام الذي تمثله منطقه القناة وسيناء يعطي أهمية قصوى لهذه الجامعة التي لا يتعدى عمرها الـ50 عام، لافتا إلى عمل برنامج مشترك للدراسات العليا بين الجانبين على أن يتم البدء في عمل تصور للائحة هذا البرنامج.

وأعلن الدكتور حسن يوسف رئيس معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة القناة، أن المعهد يضم أكثر من 150 دارس من جميع الطلاب بهدف تعميق المعرفة بالشئون الأفريقية والآسيوية، وإعداد أفضل البرامج العلمية والتدريبية والبحثية في مجال البحوث والدراسات الأفريقية والآسيوية، بما يجعلها تواكب التقدم العلمي على مستوى العالم.