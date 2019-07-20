أعلن النائب عطية موسى، عضو مجلس النواب عن دائرة شرم الشيخ ومدن خليج العقبة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وافق على توصيل التيار الكهربائي لعدد من الوديان والتجمعات البدوية بمدينتي دهب وسانت كاترين خلال الخطة الاستثمارية الجارية.

وأكد نائب البرلمان أن محافظ جنوب سيناء، وجه جهاز تعمير سيناء بسرعة البدء بأعمال توصيل التيار الكهرباء خلال الأيام المقبلة لتجمع الشيخ عواد التابع لقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين.

وأضاف أنه سيجرى توصيل التيار الكهربائي لقرية السعال والتجمعات البدوية الواقعة ما بين كمين مريحلة حتى السعال بمدينة سانت كاترين ولتجمع المجيرح بمدينه دهب.