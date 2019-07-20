قالت الدكتورة ماجدة هاشم، عميدة كلية رياض الأطفال، إن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قررت فتح باب القبول للدورة الخامسة لجامعه الطفل لعام 2019 وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا علما بأن باب التسجيل يغلق تلقائيا في كل جامعة على حدة وذلك عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأضافت عميدة كلية رياض الأطفال، أن التقدم لجامعة الطفل سوف يكون متاح فقط بالتسجيل على الموقع الرسمي لجامعة الطفل وذلك في أكثر من 36 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية علما بأن التسجيل والدراسة مجانا بدعم مقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على الموقع الإلكتروني من هنــــــــــــــا

وأشارت "عميدة كلية رياض الأطفال" إلى أن التسجيل فقط للطلاب الجدد من الأطفال بشرط أن لا يقل عمر الطفل عن ٩ ولا يزيد عن 10 سنوات و6 أشهر ممن لم يسبق لهم التقدم لجامعه الطفل والدراسة بها، علما بان كل الطلاب المقيدين والمسجلين من قبل بجامعه الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعا دون التسجيل مره أخري شرط التزامه بالحضور وعدم تخلفه عن الحضور.

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بنشاط الجامعة الرائد والمتميز في مشروع جامعة الطفل والذي يعد أحد مشروعات التعاون القائم بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهادف إلى تنمية الإبداع الفكري والفني لدى الأطفال من خلال مشاركتهم في عدد من الأنشطة المختلفة التي تنظمها كلية رياض الأطفال القائمة على تنفيذ المشروع داخل الجامعة.