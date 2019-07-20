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«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

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القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

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أبطال الألعاب الفردية لـ"الجماهير": "شجعونا.. وهنفرحكم"

خلافات بين العلماء والسلفيين حول تعديل صورة "فيس آب".. "تلاعب بالخلقة" أم "مجرد لهو"؟

خلافات بين العلماء والسلفيين حول تعديل صورة "فيس آب".. "تلاعب بالخلقة" أم "مجرد لهو"؟

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