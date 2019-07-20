شهدت خريطة برامج راديو "إينرجي" تغييرات طفيفة في مواعيد بعض البرامج، بالإضافة إلى حركة تنقلات لمذيعين انتقلوا لتقديم برامج أخرى، حسبما ذكرت المحطة في بيان لها اليوم.

وبدءا من الأسبوع المقبل، سيعود وائل منصور وسارة المنذر لتقديم برنامج "عيشها بإينرجي" من الخامسة للسابعة مساءً، بعد فترة قدما فيها البرنامج الصباحي "اصحى بإينرجي"، بينما سيقدم "اصحى بإينرجي" بداية من الأسبوع المقبل المذيع محمد طارق أضا.

وانضم نجم "السوشيال ميديا" معاذ ياسين" للمحطة، على أن يقدم برنامج السهرة المسائي، بدلًا من محمد طارق أضا.

أما برنامج "مساء الأنوار يا أفريقيا"، الذي يقدمه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، فسيستمر في البث، حتى عيد الأضحى المبارك، مع تغيير في موعده، ليذاع يوميًا من السابعة حتى الثامنة والنصف مساءً.