أحالت النيابة العامة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاشتراك في جريمة منظمة تتعلق بالهجرة غير الشرعية لعدد من المواطنين المصريين إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر بمفابل مادي.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين حاولوا تهريب مواطنين مصريين بينهم أطفال إلى دولة إيطاليا عبر البحر المتوسط حيث جمعوهم في إحدى مناطق القاهرة تمهيدا لنقلهم إلى الإسكندرية وتسفيرهم بشكل غير شرعي إلى إيطاليا عبر مركب صيد ما يشكل جريمة منظمة وتعريضا لحياة المواطنين المصريين للخطر.

وأحيلت القضية للمحاكمة الجنائية تمهيدا لتحديد جلسة لنظر محاكمة المتهمين وفقا للوقائع المنسوبة لهم والاتهامات الواردة بقرار اتهامهم.