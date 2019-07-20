أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، الاستعداد للنسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب، جامعًا شباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري.

يأتي ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30 - 31 يوليو 2019.

والتسجيل سيكون من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب.

https://egyouth.com/ar/registration/

وسيعقد على هامش المؤتمر للمرة الأولى مؤتمر المانحين الخاص بمبادرة حياة كريمة؛ لتأكيد حرص الدولة المصرية على القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين في القرى الأكثر فقرا، بالتعاون مع القطاعات الخاصة والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية.

كانت النسخة السادسة من مؤتمر الشباب، عقد العام الماضي بجامعة القاهرة، بمشاركة 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة، ونخبة من رجال الدولة وممثلين عن مختلف المحافظات.