أعلنت السفارة الروسية في طهران، عن وجود 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها إيران أمس في مضيق هرمز، وأنها لم تتمكن حتى الآن من الاتصال بهم بعد، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأعلن المتحدث باسم السفارة في طهران، أننا لم نتمكن بعد من الاتصال بمواطنينا، لكننا نبقى على تواصل مع الإيرانيين بشأن هذه المسألة.

كان وزير الدفاع البريطاني، أكد أنَّ احتجاز إيران للناقلة البريطانية "عمل عدواني"، مبينًا أنَّ إيران سحبت الناقلة البريطانية من مياه بحر عمان.

وكانت وكالة أنباء إيرانية، أعلنت عن أنَّ ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران، والتي ترفع علم بريطانيا لا تحمل أي شحنة.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أعلن أن ما قامت به إيران أمس، يكشف اتباعها مسارًا خطرًا للأنشطة غير قانونية ومزعزعة للاستقرار، مضيفًا: "ما زلنا نحاول حل قضية الناقلة الإيرانية (جريس 1) المحتجزة في جبل طارق لكننا سنضمن سلامة الشحن البريطاني".

وأكّد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنَّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدًا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.