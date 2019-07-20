أعلنت سلطات إقليم كردستان، عن القبض على منفذ عملية اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل بالعراق، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكانت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أعلنت الأربعاء الماضي، عن مقتل دبلوماسي تركي، وإصابة 2 في إطلاق النار بأربيل.

وجرى استهداف القنصل العام في مقهى شعبي مع اثنين من مرافقيه في منطقة عين كاوه السياحية نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يطلق مسلحون مجهولون النار عليهم، ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 4 آخرين.

ونفى مسؤولون في حزب العمال الكردستاني، أي علاقة بينهم وبين الهجوم الذي وقع اليوم، وأسفر عن مصرع نائب القنصل العام التركي واثنين مرافقيه في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.