الانتهاء من 5 منشآت ثقافية جديدة بـ 30 مليون جنيه في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الانتهاء من إنشاء قصر ثقافة دمنهور على مساحة 1150 مترا مربعا، بتكلفة 60 مليون جنيه، وقصر ثقافة وادي النطرون على مساحة 5485 مترا مربعا، بـ 30 مليون جنيه، ومركز ثقافي بقرية كوم الحاصل بمركز الدلنجات على مساحة 450 مترا مربعا، بـ 7 ملايين جنيه.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أنه جار استكمال بناء قصر ثقافة أبوالمطامير على مساحة 1150 مترا مربعا بتكلفة 25 مليونا، كما يجرى الانتهاء من ترميم وتشطيب مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، كأول فرع من مكتبات مصر العامة خارج عواصم المحافظات على مساحة 1100 متر مربع بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ أن قطاع ثقافة البحيرة يشهد رواجا ثقافيا، حيث تم تنظيم 190 محاضرة ولقاء ثقافي وتقديم 33 عرض فني و8 مسرحيات واحتفالية واحدة، مؤكدا حرصه على تقديم الدعم المادي للفرق الفنية بالمحافظة وتوفير الملابس الجديدة لأعضائها، والعمل على إحياء فرقة البحيرة للفنون الشعبية.

وأوضح أن محافظة البحيرة ستشهد مولد صرح ثقافي، خلال الأشهر القادمة، وهو قصر ثقافة دمنهور، سيتم إضافته لكافة المنشآت الثقافية والكيانات، التي تحظى بها محافظة البحيرة مثل دار أوبرا دمنهور ومكتبة مصر العامة بدمنهور ومركز الإبداع الفني بدمنهور، لخلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية، إيمانا بأهمية تعميق الوعي ونشر المعرفة والثقافة بين أبناء المجتمع.