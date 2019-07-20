السجن 10 سنوات لنجار هدد فتاة بنشر صورها على فيس بوك في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، برئاسة المستشار عماد نجدي، وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب، وروميل شحاتة، بأمانة سر خالد سلامة، بالسجن 10 سنوات لنجار، لتهديده فتاة بنشر صورها على "فيس بوك" ومساومتها بالحصول منها على مبلغ مالي لوقف تهديده.

تعود أحداث الواقعة إلى بداية العام الجاري، عندما تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للمقدم علي الصغير، رئيس مباحث مركز سوهاج، من فتاة تدعى "منى.م.ع"، 23 عاما، حاصلة على ليسانس دار علوم، تقيم بدائرة المركز، تتهم فيه "محمود.ع"، 28 عاما، نجار، يقيم بدائرة مركز سوهاج، بتهديدها بنشر صورها وانتهاك حرمتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وطلب منها مبلغا ماليا لعدم نشر الصور.

وتبين من تحريات ضباط المباحث صحة الواقعة، وعقب استئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.