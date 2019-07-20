السجن 10 سنوات لنجار هدد فتاة بنشر صورها على فيس بوك في سوهاج

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«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

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ضبط 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالغربية

ضبط 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالغربية

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القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

«فيس آب» آلة الزمن تعود بـ«فتنة إلكترونية»

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أبطال الألعاب الفردية لـ"الجماهير": "شجعونا.. وهنفرحكم"

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خلافات بين العلماء والسلفيين حول تعديل صورة "فيس آب".. "تلاعب بالخلقة" أم "مجرد لهو"؟

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