زارسفيرالمكسيك بالقاهرة "أوكتافيو تريب"، مصنع أسمنت أسيوط، تلبية لدعوة كارلوس جونزالز نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وبدأت جولة السفير المكسيكي داخل المصنع، بمحاضرة خاصة بتعليمات السلامة، التي تحرص "سيمكس" على أن تكون هذه المحاضرة بداية أي جولة لكل المسئولين وزوار أسمنت أسيوط.

وحرص فريق عمل سيمكس، على مرافقة السفير المكسيكي في جولة داخل المعامل الكيميائية والفيزيائية، حيث تتم المراقبة والتحكم في جودة الأسمنت بداية من دخول الخام حتى آخر مراحل التصنيع.

واسمتع السفير المكسيكي، إلى شرح عن أعمال الورش الميكانيكية والكهربائية في المصنع، وعن كيفية الصيانة الدورية بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يتم تقديمها، بالإضافة إلى زيارة موقع التخزين الأولي للوقود البديل ومنطقة التعبئة والتغليف.

وللوقوف على سُبل حماية تأمين العاملين بالشركة، شاهد "أوكتافيو" من خلال غرفة التحكم المركزية ومركز العمليات الأمنية، كيفية تمكن الفرق المختصة من مراقبة جميع العمليات وضمان الاستخدام الأمثل لأصول الشركة داخل وخارج المبنى.

وعن أنشطة سيمكس داخل مصر، أكد كارلوس جونزالز، أن الشركة لا تتوقف عند صناعة الأسمنت فقط، فهناك العديد من الأنشطة على رأسها نادي أسمنت أسيوط، الذى لعب فريقه في الدوري الممتاز ويلعب حالياً في الدرجة الثالثة، ويشمل النادي على حمامات سباحة وصالة للألعاب الرياضية، وأكاديمية رياضية للأطفال والشباب، ومطعم يقدم أفضل الوجبات العالمية، بالإضافة إلى فندق أسمنت أسيوط وهو أحد أهم الفنادق بالمحافظة، نظراً لموقعه المميز بالقرب من مطار أسيوط الدولي.

كما زار السفير المكسيكي، مزرعة أسمنت أسيوط، التي تقع بجوار النادي الرياضي، وهي عبارة عن مرفق إنتاج متكامل، حيث تنتج العديد من الخضروات، بالإضافة إلى وجود قسم لتربية الماشية ومزرعة أسماك.