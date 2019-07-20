قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن 75 ألفا و615 مواطنا تعاقدوا للاستفادة من الغاز الطبيعي بمراكز "أبوكبير، فاقوس، ههيا، مشتول السوق، منيا القمح، الإبراهيمية".

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة توعية المواطنين، بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعي بنظام القسط الشهري، من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن، موضح بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعا للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعي.

وتعاقد 16 ألفا و900 مواطن مع شركة الغاز الطبيعي، لتوصيل الخدمة لهم في مركز ومدينة أبوكبير، و5 آلاف و600 في فاقوس، و19 ألف مواطن في ههيا، و28 ألفا و705 مواطنين في مشتول السوق، و4 آلاف و210 مواطنين في منيا القمح، و1200 مواطن في الإبراهيمية.

وجدير بالذكر أنه جارى أعمال حفر الخطوط الرئيسية والعديات، لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى بمراكز "كفر صقر، ديرب نجم، والقرين".