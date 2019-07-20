أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، الاستعداد للنسخة السابعة من المؤتمر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30 - 31 يوليو 2019.

على أن يكون التسجيل من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب.

وتستعرض "الوطن" خطوات التسجيل كالتالي:

1- الدخول على الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب، من هنـــــــــا.

2- ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والجامعة والكلية والسن.

3- رفع الصورة الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

4- الضغط على خانة "Submit your text".

وعقدت النسخة السادسة من مؤتمر الشباب، العام الماضي بجامعة القاهرة، بمشاركة 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة، ونخبة من رجال الدولة وممثلين عن مختلف المحافظات.