أجرى جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، مدير الفرع الإقليمي بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء خالد مرسى، ومديريات التموين، والطب البيطري، وإدارة التفتيش الصيدلي، والصحة بمحافظة كفر الشيخ، مرورًا على المحال العامة والصيدليات.

وأسفرت عن تحرير 6 محاضر للمحال العامة والصيدليات، تضمنت تحرير محضرين حيازة أدوية داخل عيادات بالمخالفة للقوانين، وهي عبارة عن 1318 أمبولًا مختلف الأنواع، و22 عبوة أقماع،و77 علبة فولتارين، و44 قرص سيونتك محظور تداوله.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 خيوط جراحية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة والتي تقدر قيمتها 100ألف جنيه تقريبًا، تحرير محضر حيازة وبيع أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية، وهي عبارة عن 9 عبوات مختلفة الأنواع، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، تحرير محضر مزاولة صيدلية لنشاطها بدون ترخيص، وتم تجميع الصيدلية بالجمع الأحمر.

كما تم تحرير محضر حيازة وبيع لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن 4 كيلو جرامات كبده، و8 كيلو جرامات لحوم، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، تحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجارِ المتابعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.