عقر كلب ضال 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم، في أماكن متفرقة من الجسم في مصيف جمصة السياحي بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى جمصة المركزي، يفيد بوصول 7 أشخاص مصابين بعقر كلب ضال.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص من كلب ضاب، بينهم 4 أطفال، وجرى تحويل أحدهم إلى مستشفى حميات المنصورة للعلاج.

وقال مصدر طبي، إن الكلب تسبب في إصابة الطفل علي حمدي، عمره عام ونصف، ومقيم في المنصورة، مصابًا بعقر في الصدر وأصبع اليد، وتم تحويله إلى مستشفى الحميات بالمنصورة.

كما أصيب أحمد العمري، عمره عامين ونصف مصاب بعقر في الصدر، وأحمد يونس، 10 سنوات مقيم ميت غمر، وآمال فكرى عبد الباسط، 7 سنوات ومقيمة، الزرقا بمحافظة دمياط، مصابة بعقر فى الركبة اليمنى، وإسراء وائل، 18 سنة، ومقيم بالمرج محافظة القاهرة مصابة بعقر فى الركبة، ومحمد عمر محمد، 25 سنة، مصابًا بالعقر في الساق اليمنى، ورشا صبري أحمد، 35 سنة، مصابة بالساق اليمنى مقيمة بشربين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إبلاغ الطب البيطري لسرعة التخلص من الكلاب الضالة بالمنطقة.