طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خريجي الكليات، بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى أن الحصول على الدبلومات التي تتيح الدراسة فيها لغير الأطباء من خريجي كليات التربية الرياضية والزراعة وغيرهم، تتيح لمن يحصل عليها العمل في العيادات والمستشفيات، وفتح مراكز علاج السمنة والنحافة، وعلاج مشاكل التغذية للأطفال.

كما طالب عامر، فى بيان، اليوم، من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بسرعة التدخل لوقف هذه المهازل، و"الضرب بيد من حديد" على أيدب من يريدون تدمير استراتيجيات وبرامج تطوير التعليم الجامعي، مشيدا بجميع الإجراءات التي يتخذها عبد الغفار ضد جميع المخالفين.

واعتبر المهندس محمد فرج عامر، مثل هذه الإعلانات المضللة، واحدة من أخطر صور التعدي على مهنة الطب، وذلك بعد نشر أحد صفحات التواصل الاجتماعي، طريقة جديدة للعمل كطبيب، من خلال الدخول إلى كلية الزراعة أو التربية الرياضية، وبعدها يتم الحصول علي دبلوم تغذية علاجية، وتصبح أخصائي تغذية علاجية.

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار، بالتدخل لدى جامعة المنصورة والمعهد القومي للبحوث، للاستفسار عن دبلوم تم الإعلان عنه تحت اسم "التغذية الطبية والعلاجية"، وادعى الإعلان الذي تم نشره، الانتساب لجامعة المنصورة، والاعتماد من المعهد القومى للبحوث، وأن الجهة التى أعلنت عن هذا الدبلوم تتيح الدراسة فيه لغير الأطباء من خريجى كليات التربية الرياضية والزراعة وغيرهم، وتدعي أنه يتيح لمن يحصل عليه العمل فى العيادات والمستشفيات، وفتح مراكز علاج السمنة والنحافة، وعلاج مشاكل التغذية للأطفال .