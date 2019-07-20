أوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، القواعد الجديدة في تأشيرات دخول الدول الأوروبية وأزمة الشنجن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، حيث ذكر أن هناك أخطاء يقع فيها بعض المواطنين المصريين بدون قصد أثناء سفرهم بتأشيرات شنجن الخاصة بالدول الأوروبية.

وأضاف حافظ، إنه على سبيل المثال من يرغب بالسفر إلى ألمانيا يجب أن يحصل على تأشيرة شنجن من السفارة الألمانية بالقاهرة، ولكن هناك بعض المواطنين يقوموا بالتقدم بأوراقهم إلى السفارات التي تُصدر تأشيرة شنجن في وقت سريع مثل السفارة الإسبانية، وبعد الحصول على التأشيرة من سفارة إسبانيا بالقاهرة يقوم بالسفر بها إلى ألمانيا وهذا شيء خاطئ، ورغم أنه كان يحدث قبل ذلك لكن الآن أصبح صعبًا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أنه حدث أزمات كثيرة لعدد من المصريين في مطارات أجنبية عدة، وتم عودة المواطنين إلى أرض الوطن من جديد، كما تابعت الوزارة حالات توقيف لبعض المواطنين المصريين في المطارات الأوروبية، متابعًا: "على سبيل المثال، عاوز أقول للي رايح فرنسا ياخد تأشيرة شنجن من سفارة فرنسا بالقاهرة".

وتابع: "لو خد تأشيرة شنجن لمدة سنتين من سفارة فرنسا على سبيل المثال، يجب أن تكون الوجهة الأولى له فرنسا، بس لو رجع مصر وحب يسافر في أي مكان زي ألمانيا أو إسبانيا أو أي دولة في الاتحاد الأوروبي فلا مانع في ذلك، أهم شيء فقط أن تكون الوجهة الأولى للتأشيرة هي الدولة التي منحت له التأشيرة عبر سفارتها بالقاهرة".