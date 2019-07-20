علق مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني على قرار وقف ‏الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى القاهرة لمدة 7 أيام، بأنه إجراء خاص بالشركة وليس للطيران المدني المصري أي دخل فيه.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أن طائرات الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" تعمل من وإلى إنجلترا بشكل منتظم يوميا، وأن طاقم الخطوط الجوية البريطانية سوف يغادر من القاهرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية، مصر للطيران، ما يعني عدم وجود أي مشكلات تتعلق بالمنظومة الأمنية بمطار القاهرة الدولي.

ونفى المصدر وجود أي مشكلات تتعلق بالمنظومة الأمنية على الإطلاق، ولو كان سبب المنع يتعلق بالمنظومة الأمنية لمنعت المملكة البريطانية رعاياها من الذهاب إلى مطار القاهرة عبر شركات طيران أخرى.

وأضاف أن قرار منع الشركة قد يكون له أبعاده السياسية الخاصة بعلاقة بريطانيا ببعض دول المنطقة خاصة إيران، مضيفا: "ولكنه ليس له أي علاقة بمطار القاهرة الدولي من قريب أو بعيد، خاصة أن مطاراتنا المصرية آمنة بنسبة 100% وتفتح أبوابها للجميع".

المصدر: لو كان سبب المنع يتعلق بالمنظومة الأمنية المصرية لمنعت لندن رعاياها من الذهاب إلى مطار القاهرة

ولفت المصدر إلى أنه لم يتم إخطار مطار القاهرة الدولي بإيقاف الرحلات حتى الآن، ولم يستقبل البيان الخاص بالشركة الذي تم نشره من قبل وسائل الإعلام، مؤكدا أنه وصل اليوم إلى مطار القاهرة الدولي طائرة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار هيثرو بشكل طبيعي ومنتظم، وأن الخطوط البريطانية شأنها شأن أي شركة طيران أخرى، قد تلجأ لإلغاء بعض رحلاتها نظرا لعدم جدواها الاقتصادية، أو لأي أسباب أخرى غير معلنة، مشيرا إلى أن قرار إيقاف الرحلات خاص بمطار القاهرة فقط، ولا يشمل مطارات مصرية أخرى، ومؤكدا أن الخطوط البريطانية لم توقف رحلتها من قبل وهذه أول مرة خاصة وأن الخطوط الجوية البريطانية وأثناء ثورة 25 يناير لم تقف حركة الطيران إلى مطار القاهرة.

كانت الخطوط الجوية البريطانية، قد أعلنت تعليق رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من اليوم السبت ولمدة 7 أيام وأبلغت الشركة الركاب بذلك بعد وصولهم إلى مطار هيثرو عصر اليوم السبت جاء فيه: "نأسف لإبلاغكم بأن رحلتكم من هيثرو في لندن إلى القاهرة تم إلغاؤها".

ويذكر أن الخطوط الجوية البريطانية تقلع من مبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من خلال رحلة يوميا إلى مطار هيثرو ومصر للطيران أيضا تقوم برحلة يوميا.