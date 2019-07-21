سيبت المحمول فبقيت من الأوائل.. محمود: الثانوية العامة مش نهاية الحياة

قال محمود إسماعيل، الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة "مكفوفين"، إنه انقطع بشكل تام عن الهاتف المحمول والسوشيال ميديا خلال المرحلة الثانوية: "مفتحتش فيس بوك إلا في الأسبوع اللي خدته إجازة في نص السنة".

وأضاف "إسماعيل"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه كان على يقين تام بحصوله على مركز متقدم بين أوائل الجمهورية: "ذاكرت وتعبت علشان أكون من الأوائل".

وأشار إلى أنه قد وضع خطة ليكون من الأوائل في الثانوية العامة: "الثانوية العامة مش نهاية الحياة"، مؤكدا أنه سيلتحق بكلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية، لعدم حصوله على منحة من الجامعات الأجنبية.