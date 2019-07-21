بريطانيا: احتجاز إيران لـ الناقلة "ستينا إمبيرو" انتهاك للقانون الدولي

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، رغبة بلاده في خفض التوتر مع إيران، وذلك بعد اجتماع أزمة حكومي، خُصِّصَ لبحث احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وكتب "هانت" على "تويتر"، أن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" تم احتجازها "في انتهاك واضح للقانون الدولي".

كما أكد في تصريحات صحفية له: "أمر مرفوض تماما، وهذا يثير تساؤلات جدية حول أمن السفن البريطانية والنقل الدولي في مضيق هرمز".

وأوضح أن الحكومة ستبلغ النواب البريطانيين، الإثنين، بـ"إجراءات إضافية" تعتزم بريطانيا اتخاذها.

فيما قال في وقت سابق: "أولويتنا تبقى إيجاد سبيل لاحتواء الوضع، لهذا السبب، اتصلت بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف"، حسبما نشر موقع "فرانس برس".