علّق موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة، حسابات وسائل إعلام حكومية إيرانية، بسبب انتهاك القواعد المنظمة للموقع واستهداف الطائفة البهائية.

وحسب ما أفادت روسيا اليوم، تظهر منذ الجمعة رسالة باللغة الإنجليزية على حسابات وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، ونادي الصحافيين الشباب، وحسابين لوكالة أنباء "مهر" القريبة من المحافظين المعتدلين، كتب فيها أنّ "الحساب معلق" و"تويتر" يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد.

وأكد مسؤولون في "تويتر" أنّ تعليق الحسابات جاء بعد استهدافها المنظم للطائفة البهائية، إذ رأت وكالة "مهر" أنّ حسابها تم تعليقه إثر نشرها مقال عن اعتراض ناقلة النفط "سيتنا إيمبيرو" في مضيق هرمز.

يذكر أنّ "تويتر" و"فيس بوك" محظوران رسميا في إيران، لكن عددا من المسؤولين لديهم حسابات عليهما، ويمكن للإيرانيين الوصول للموقعين عبر استخدام "شبكات افتراضية خاصة" (في بي إن) تخفي مكان وجودهم.