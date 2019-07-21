عززت قوات الدفاع المدني في البرتقال، وجودها في المنطقة الجبلية وسط البلاد، بعد زيادة الحرائق هناك، إذ أرسلت نحو 900 فرد من رجال الإطفاء و300 سيارة للسيطرة على الحرائق، فضلا عن إخلاء قرى في منطقة كاستيلو برانكو المعروفي بغاباتها الكثيفة، التي تقع على بعد 200 كيلومتر شمال لشبونة، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وصرح ألكسندر بنها المتحدث باسم الدفاع المدني البرتغالي، بأنّ الوضع معقد، إذ يتعلق الأمر بحرائق عدة في المنطقة ذاتها، فيما أعلن الجيش البرتغالي إرسال 20 جنديا و4 آليات لفتح طرق لتسهيل وصول رجال الإطفاء إلى المكان.

يذكر أنّ الغابات شهدت حرائق مماثلة في العام 2017 في المنطقة ذاتها، أدت إلى مقتل 114 ضحية، فضلا عن وجود مصابين.