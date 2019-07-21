أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار رقم 451 لسنة 2019، بشأن تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اعتماد مشروعات خطط التدريب بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والموافقة على صرف المخصصات المالية اللازمة للبرامج التدريبية المدرجة بخطة التدريب.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن يفوض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الصرف من اعتمادات التدريب مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات" المدرجة في موازنات الجهات الإدارية بالدولة.

ويستعد الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ، لإصدار الكتاب الدوري للتدريب والخاص بالقواعد المنظمة للنشاط التدريبي للعام المالي 2019/2020، الذي يتناول عدة محاور، بينها ضوابط اختيار المدربين وقواعد صرف اعتمادات العام المالي الحالي، فضلا عن القواعد الخاصة بإعداد مشروعات الخطط التدريبية، ومن المقرر أن يصدره الجهاز قريبا.

يذكر أنّ الجهاز اعتمد مشروعات خطط تدريب 157 وحدة على مستوى الجمهورية، سواء الوزارات أو الهيئات أو وحدات محلية أو مديريات، كما وافق على الصرف من البنود المخصصة للبرامج التدريبية والمدرجة بالخطة لـ326 جهة خلال العام المالي 2018/2019.