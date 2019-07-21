قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ هناك فرق طوارئ وصيانة جار نشرها على خطوط السكة الحديد، لمواجهة الأعطال المفاجئة خلال رحلات قطارات عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الهيئة اتخذت استعداداتها النهائية لنقل المسافرين لمحافظاتهم، ولن يسمح بخروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية، حفاظا على أرواح المواطنين والعاملين وحركة سير القطارات على الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف رسلان لـ"الوطن" أنّه سيجري جولات مفاجئة على العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، للتأكد من التزام العاملين بأداء واجبهم الوظيفي، وسيتم تحويل أي عامل للتحقيق حال تقاعسه في أداء مهامه الوظيفية المكلف بها، موضحا أنّ الهيئة تواصل تطوير نحو 200 عربة قطار درجة ثالثة، ونحو 81 جرارا ضمن خطة تطوير منظومة السكة الحديد.