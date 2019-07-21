قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أن عدد السيدات اللاتي ترددن علي المراكز الطبية والوحدات الصحية لإجراء الفحوصات منذ انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية بالمحافظة بلغ 2144 سيدة وفتاة.

الكشف بداية من 18 عاما.. طور سيناء في المقدمة تليها رأس سدر

وقال وكيل وزارة الصحة، إن جميع الوحدات والمراكز الصحية تستقبل السيدات بجميع المراحل العمرية بداية من 18 سنة، كما أن السيدات بمدينة طور سيناء هن الأكثر في معدل الإقبال، وبلغ الفحوصات 759، تليها مدينة رأس سدر بعدد 503 سيدات.

وأكد أن مديرية الصحة تقوم بتكثيف جهود التوعية وحث السيدات والفتيات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة انطلقت داخل 11 مركز طبي ووحدة صحية على مستوى جميع مدن المحافظة.