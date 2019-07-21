رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، حالة الطوارئ القصوى بالخطوط الثلاثة للمترو، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، من حيث تجهيز القطارات وتشكيل فرق الصيانة والطوارئ، وتجهيز غرفة العمليات لمتابعة حركة سير القطارات على مدار ساعات التشغيل، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إنّ قطارات المترو ستخضع بصيانات شاملة استعدادا لرحلات العيد، مشيرا إلى أنّ قطع الغيار متوفرة في الورش لعمل الصيانات اللازمة، وأنّ المهندس على الفضالي رئيس شركة المترو، شدد على جميع العاملين لورش الصيانة بعدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من سلامته الفنية، حفاظا على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات.

وأضاف عبدالهادي لـ"الوطن" أنّه سيتم تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا للعمل بالخطوط الثلاثة أيام عطلة عيد الأضحى، لافتا إلى أنّ قطارات المترو ستقل نحو 4 ملايين و300 ألف راكب بالخطوط الثلاثة، بواقع مليوني راكب بالخط الأول (المرج - حلوان)، ومليون و600 ألف راكب بالخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)، و700 ألف راكب بالخط الثالث (العتبة - نادي الشمس) بمصر الجديدة.