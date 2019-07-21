توفي شخص وأصيب 9 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة تصادم سيارتين على طريق "القنطرة شرق - العريش" دائرة مركز القنطرة شرق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا مفاده وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق القنطرة شرق العريش.

وأسفر الحادث عن وفاة "فوزي. ف. ح" (69 عامًا)، وإصابة كلا من "مريم. ع. ش" 15 عامًا، و"أبانوب. ف. ف" 5 أعوام، و"يوسف. ع.ش" 18 عامًا و"عواطف.ش. س" 64 عامًاو"فهيم.ف. ف" 36 عامًا و"محمد. ع.م "40 عامًا و"مارينا.ع. ش "11 عامًا، و"فليوباتير.ف. ف" و" وهند.ى. ف" 40 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات القنطرة شرق، والإسماعيلية العام، القريبة من المكان لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.