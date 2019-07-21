قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين منتمين إلى حركة حسم "الجناح المسلح لجماعة الإخوان"، بتهمة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، إداريا، لجلسة 29 يوليو الجاري.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبدالهادي.