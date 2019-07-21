تطلق وزارة الصحة السعودية اليوم، برنامجها التوعوي السنوي "مستشارك الصحي في الحج"، تماشيًا مع حرص المملكة على الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين وتزويدهم بالنصائح والإرشادات الطبية، عبر مركز صحة 937 وحساب وزارة الصحة على تويتر@saudimoh.

ويستضيف البرنامج نخبة من الاستشاريين والمختصين في مختلف التخصصات الطبية وبشكل يومي لمدة أسبوع، للرد على الاتصالات والإجابة عن استفسارات الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وتتضمن الخدمة تزويد المتصلين بمعلومات عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى معلومات إرشادية صحية قبل وفي أثناء وبعد تأدية فريضة الحج.

يذكر أنّ منسوبي المركز من أطباء وصيادلة يقدمون النصح والإرشاد للحجاج وذويهم على مدار الساعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، عن أهمية الالتزام بالتطعيمات الأساسية والإلزامية، وأهمية الانضباط بأخذ الوصفات الدوائية في الأوقات المحددة لهم، وغيرها من الأمور الصحية التي تهمهم وتعينهم بإذن الله على أداء نسك حجهم بيسر وسهولة، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.