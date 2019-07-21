أغار سلاح الجو التركي على أهداف تابعة لمنظمة "بي كا كا" شمال العراق، في خطوة تأتي بالتوازي مع عملية "المخلب"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم، بيانا قالت فيه إن المقاتلات التركية شنّت غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "متينا" شمال العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب"، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة الانفصالية، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

كانت وزارة الدفاع التركية قالت إن جنديا تركيا قتل وأصيب 6 آخرون في عملية أمنية بشمال العراق، شهدت اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وشن الجيش التركي، الأسبوع الماضي، ما وصفه بأنه المرحلة الثانية من حملة أمنية أطلق عليها اسم "عملية المخلب" في شمال العراق، وبدأت تلك الحملة للمرة الأولى في 27 مايو في منطقة "هاكورك" مستهدفة حزب العمال الكردستاني بالمدفعية والقصف الجوي إضافة إلى القوات الخاصة، بحسب "رويترز".

وتنشط عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوبي هاكورك.

وأكدت أنقرة أن عملية المخلب تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده، وشنت تركيا ضربات جوية متكررة على المنطقة لكن الحملة الجارية حاليا شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية.