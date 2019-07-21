تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة المنتدي الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية 2019، الذي ينظمه البريد المصري بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030".

ومن المقرر، أن ينطلق المنتدى بعد غد الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجاري، بأحد فنادق شرم الشيخ بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

وقال اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال المنتدى.

وأضاف أنه من المقرر أن يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مركز خدمات أرض الفيروز للبريد بشرم الشيخ، والذي يعد من الجيل الجديد من مكاتب البريد حيث يقع على مساحة 1154 مترا مربعا ومجهز بأحدث الأجهزة والأنظمة المطورة.

جدير بالذكر، أنه المنتدى سيشهد حضور بشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي والدكتورة أماني أبوزيد مفوضة البنية الأساسية والطاقة بمفاوضية الاتحاد الإفريقي، وكبار الشخصيات من أعضاء الاتحاد البريدي العالمي.