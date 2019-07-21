قال محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، إن مستشار الأمن القومي الأمريكى يحاول جر بريطانيا للحرب، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

كانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت أنه لا بد من إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط، وقالت: "إننا ما زلنا ملتزمون بتأمين تواجد عسكري في الشرق الأوسط لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وندرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران، وعلينا العمل على خفض التصعيد".

وأضافت الدفاع البريطانية، أن هناك قلق من أن بريطانيا لديها اختلاف في الرأي مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

كان وزير الدفاع البريطاني، أكد أنَّ احتجاز إيران للناقلة البريطانية "عمل عدواني"، مبينًا أنَّ إيران سحبت الناقلة البريطانية من مياه بحر عمان.

وكانت وكالة أنباء إيرانية، أعلنت عن أنَّ ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران، والتي ترفع علم بريطانيا لا تحمل أي شحنة.

كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أعلن أن ما قامت به إيران أمس، يكشف اتباعها مسارًا خطرًا للأنشطة غير قانونية ومزعزعة للاستقرار، مضيفًا: "ما زلنا نحاول حل قضية الناقلة الإيرانية (جريس 1) المحتجزة في جبل طارق لكننا سنضمن سلامة الشحن البريطاني".

وأكّد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنَّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدًا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.