قال الدكتور محمد عرابي رئيس هيئة مرفق الإسعاف بالإسكندرية، لـ"الوطن"، إنه جرى الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، مؤكدًا أنه جرى نقل 22 مصابا إلى مستشفى العامرية العام لتلقيهم العلاج اللازم، نظرًا لإصابتهم بحروق واختناقات، بالإضافة إلى إسعاف 52 شخصًا بجلسات "أكسجين" داخل سيارات الإسعاف بموقع الحادث وتحسنت حالتهم.

وكان اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الحرة، بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأموى قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بنشوب حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة، غربًا.

انتقل مأمور وضباط القسم وبرفقتهم قوات الحماية المدنية بمعداتهم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للسيطرة علي الحريق.

وأخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، قال المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثان، إن الحريق شب بمصنع ملابس ووقوع أضرار بالغة بالمصنع دون إصابات، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل محاولات إخماد النيران بواسطة 8 سيارات إطفاء ومعدات الحي، وذلك لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة.