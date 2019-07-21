قال اللواء محمد أنيس، رئيس حي عابدين في محافظة القاهرة، إنه تم تلقي بلاغ في تمام الساعة 11 صباح اليوم، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بشارع حسن الأكبر، وتحديدا في الدور الثالث بعد الأرضي، وتم الانتقال إلى مكان الواقعة.

وأضاف أنيس لـ"الوطن"، أن النيابة تجري تحقيقاتها حول الحريق، لافتا إلى أن المؤشرات تؤكد أن النيران اندلعت بسبب ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران في التكييف، وانتقلت إلى باب الشقة ومنها إلى داخل الشقة، حيث التهمت كافة محتوياتها، وأسفرت عن وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، 3 منهم لفظوا أنفسهم داخل الشقة وحالتين داخل المستشفى بسبب الاختناق.

وأشار إلى أن الحالة الإنشائية للعقار جيدة، والنيران لم تمتد إلى أي مبانِ أو شقق مجاورة، مشيرًا إلى أنه تم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية ومنع امتداده لباقي العقار أو العقارات المجاورة.