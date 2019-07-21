تفاصيل لقاء مكرم محمد أحمد بوفد قيادات الإعلام ورؤساء التحرير الأفارقة

استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، وفداً من رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة خلال زيارتهم الحالية إلى مصر؛ في إطار البرنامج السنوي الذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية للأشقاء، بحضور عدد من قيادات المجلس.

رئيس "الأعلى للإعلام": سأرفع مقترح إنشاء فضائية أفريقية إلى السيسي

وخلال كلمته وإجاباته عن أسئلة الوفد الافريقي، تناول "مكرم"، دور المجلس الأعلى للاعلام في ضبط المشهد الاعلامي وحفظ حقوق العاملين بالمهنة، كما تعرض لسبل التعاون المصري- الإفريقي في المجال الصحفي والإعلامي وتبادل وجهات النظر حول تطوير المهنة، وما يمكن أن تقوم به مصر من دور لدعم الأواصر بين دول القارة السمراء وشعوبها.

كما رحب مكرم، برغبة قيادات الإعلام الأفريقي في تبني مصر إنشاء قناة فضائية متخصصة لأفريقيا باللغة الفرنسية، مؤكدًا أنه سينقل ذلك المقترح إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للاهتمام بكل القضايا الافريقية.

الجزيرة سقطت في مصر.. ولا يوجد في مصر صحفيون بالسجون

ونفى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجود أي صحفي بالسجن في قضية تخص حرية الرأي والتعبير والمهنة، مشيرًا إلى دور المرأة المميز في المهنة وتوليها عدد كبير من المواقع القيادية لدرجة أن مصر فيها 7 سيدات يشغلن موقع رئيس التحرير حاليًا في إصدارات عامة وأخرى خاصة بالمرأة.

وردًا عن سؤال حول قناة الجزيرة وما تبثه عن مصر، قال رئيس "الأعلى للإعلام": "بخصوص قناة الجزيرة اسأل أحدا في الشارع إذا كان يستمع لها أو يهتم به ولن تجد، لقد سقطت تمامًا في مصر وليس لها متابعين، يمكن قبل ذلك نعم كانت محطة مسموعة من المصريين ومعظم العرب؛ عندما كانت معظم الأخبار المهمة تنشر في الخارج وليس في الداخل بعكس الان، فضلًا عن أنَّها ضُبطت متلبسة بالكذب في الأزمة الأخيرة".

وأكّد "مكرم"، أنَّه ليس للجزيرة صوت مسموع في مصر، لأن المصريين اكتشفوا أنَّها متواطئة في حالة تلبس، فتحكي عن مظاهرة وتفبرك صور كاذبة.

وأضاف مكرم، في كلمته: "نحن تربطنا علاقات قوية مع أفريقيا، ومصر بذلت جهودا كبيرة لتوحيد الجبهات الأفريقية، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي صحح البوصلة الإفريقية، خاصة فى ظل العلاقات التجارية القوية التى تربطنا مع أفريقيا".

وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "نحن جاهزون لتوقيع أي بروتوكول وتقديم أي عون أو مساندة مع أي نقابة أفريقية، لتعزيز الانتماء بين مصر وباقي الدول الأفريقية، ونحن علي تواصل مستمر مع الأفريقيين، ولنا علاقات مهمة مع عدد كبير من الدول الأفريقية"، بناء على توجيهات من الرئيس السيسي بفتح هذا الباب على مصراعيه، وتأكيدًا لانتماء مصر وأفريقيا وتوحيد المصالح المشتركة.

وأشار مكرم، إلى أن عدد من يتمّ تدريبهم سنويا نحو 300 صحفي من كل البلاد الأفريقية دون تمييز.

وتابع مكرم، قائلا: "ليس من الضروري أن يكون المراسلين الأجانب أعضاءً في النقابة ولكن يمكنهم تسجيل أنفسهم في الهيئة العامة للإستعلامات، ونحاول الالتقاء بهم والإجابة على أسئلتهم لأن مصر بطبيعتها وتاريخها لا يمكن أن تكون مجتمعا مغلقا ولابد أن تنفتح على كل التيارات".

وعرض الكاتب الصحفي صالح الصالحي رئيس لجنة التدريب بالمجلس الأعلى للإعلام، موجزا عن الدورات التى نظمها المجلس لتدريب الأفارقة خلال الأشهر الماضية، وذلك بناء على دعوات من المجلس الأعلى لكل الدول الأفريقية.

واشتمل الفيديو، على عرض مجموعة من الصور من داخل الدورات التدريبية وما تمّ فيها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والنقابات الأفريقية المختلفة.

حضر الاجتماع أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى، وصالح الصالحي عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب، وعبدالجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي.