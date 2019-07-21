استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات، و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات، و9 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، فضلًا عن 7 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر 607 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 31373 من البضائع العامة و بهذا بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31230 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1115 طن أرز، 5759 طن يوريا، 17195 طن فوسفات، 1705 طن ألواح جبس، و2500 طن مولاس، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 396 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 496 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1818 حاوية مكافئة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14488 طن حديد، 5892 طن أرز معبأ، 6620 طن خردة، 503 طن خشب زان، 17153 طن ذرة، و4692 طن فلورسبار.