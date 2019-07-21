أعلنت عدد من الجامعات الخاصة في القاهرة والمحافظات، عن عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتفوقين في الدراسة للعام الجامعي 2019 - 2020، بالإضافة إلى طلاب أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين، وكذلك الطلاب ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة.
ووضعت الجامعات عددًا من القواعد والشروط تضمنت ما يلي:
* أن يكون الطالب من أبوين مصريين.
* أن يكون الطالب خريج إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية لغات.
* أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة 2019,
* لا يكون متقدمًا لإحدى الجامعات الخاصة للحصول على منحة أخرى.
* ألا يكون لديه شقيق ملتحق بإحدى الجامعات الخاصة وحاصل على منحة أيضًا.
الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على المنح:
* أصل شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات معتمد.
* أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
* صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة وللأب والأم سارية وليست منتهية.
* 6 صور شخصية 4x6
* شهادة دخل الأسرة ككل "بحث اجتماعي" للوالد أو الوالدة او العائل للأسرة.
* مفردات مرتب للأب والأم أو العائل للأسرة، سواء من قطاع حكومي أو خاص يبين بها نوع الوظيفة.
* طباعة الرقم التأميني "برينت تأميني" للأب والأم حديثًا من هيئة التأمينات.
* شهادة ميلاد الأبناء وإثبات قيدهم بمراحل التعليم المختلفة.
* شهادة وفاة الوالد,