أعلنت عدد من الجامعات الخاصة في القاهرة والمحافظات، عن عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتفوقين في الدراسة للعام الجامعي 2019 - 2020، بالإضافة إلى طلاب أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين، وكذلك الطلاب ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة.

ووضعت الجامعات عددًا من القواعد والشروط تضمنت ما يلي:

* أن يكون الطالب من أبوين مصريين.

* أن يكون الطالب خريج إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية لغات.

* أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة 2019,

* لا يكون متقدمًا لإحدى الجامعات الخاصة للحصول على منحة أخرى.

* ألا يكون لديه شقيق ملتحق بإحدى الجامعات الخاصة وحاصل على منحة أيضًا.

الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على المنح:

* أصل شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات معتمد.

* أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

* صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة وللأب والأم سارية وليست منتهية.

* 6 صور شخصية 4x6

* شهادة دخل الأسرة ككل "بحث اجتماعي" للوالد أو الوالدة او العائل للأسرة.

* مفردات مرتب للأب والأم أو العائل للأسرة، سواء من قطاع حكومي أو خاص يبين بها نوع الوظيفة.

* طباعة الرقم التأميني "برينت تأميني" للأب والأم حديثًا من هيئة التأمينات.

* شهادة ميلاد الأبناء وإثبات قيدهم بمراحل التعليم المختلفة.

* شهادة وفاة الوالد,