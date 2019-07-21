أعلن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، قطع المياه عن المدينة اليوم الأحد، من الساعة 10 مساء حتى غدا الاثنين، السادسة صباحاً.

وناشد الجهاز، المواطنين بتدبير المياه اللازمة لاحتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه.