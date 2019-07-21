توريد 90% من مستهدف كميات القمح في الفيوم

قال المحاسب عبدالفتاح شرف وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إن محافظة الفيوم حققت 90% من المستهدف لتوريد محصول القمح بالمحافظة، البالغ 150 ألف طن، لجميع مواقع الاستلام الـ15 من الهناجر والشون والصوامع على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن" اليوم، أن مواقع الاستلام بالمحافظة، تسلمت 138142 طن و86 كجم من محصول القمح من المزارعين، خلال موسم التوريد، الذي انتهى منتصف الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة، أن السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة، خلال هذا الموسم قدرت بنحو 209460 طنا من محصول القمح.